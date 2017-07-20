Рядом с Фукусимой произошло землетрясение

В японской префектуре Фукусима были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых достигала 5,6 баллов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, эпицентр землетрясения находился на глубине сорока километров в Тихом океане.
Информация о пострадавших пока не поступала, однако японские источники уже сообщили, что подземные толчки ощущались сразу в 17 префектурах .Угрозы цунами, несмотря на подводные толчки, метеорологи и сейсмологи не зафиксировали. Напомним, 11 марта в Японии почтили память жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции Фукусима-1. В 14.46 по местному времени - в момент, когда началась трагедия шесть лет назад, - страна почтила минутой молчания около 18,5 тысяч погибших.
Шесть лет назад в Японии произошло сильнейшее землетрясение, магнитуда которого достигала девяти баллов. Через некоторое время после подземных толчков на побережье обрушилось мощнейшее цунами, из-за которого на атомной электростанции остановились системы охлаждения. Последовали взрывы, вызвавшие утечку радиации.