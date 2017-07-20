Индия стала первой страной, запустившей «солнечный» поезд

В Дели, столице Индии, успешно прошел тестирование поезд, работающий на солнечных батареях. Как информирует replyua.net со ссылкой на местные источники, железнодорожный состав представила государственная индийская железнодорожная компания.
В сообщении местных СМИ говорится о том, что что этот пассажирский поезд приводится в движение с помощью дизельного локомотива, а установленные на крыше солнечные батареи снабжают энергией системы обслуживания пассажиров – вентиляторы, информационные экраны, системы кондиционирования и освещение вагонов. Индийские власти собираются расширять этот масштабный проект, поскольку, по подсчетам специалистов, солнечные батареи позволят сэкономить большие объемы топлива.
Источник отмечает, что эксплуатация солнечных батарей всего в шести вагонах позволит сэкономить примерно 21 тысячу литров топлива ежегодно, к тому же, эти составы будут меньше загрязнять атмосферу. Индия стала первой страной в мире, запустившей подобный поезд. Власти надеются, что уже в самое ближайшее время поезда на солнечных батареях смогут заменить обычные составы.