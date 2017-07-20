Пономарь: пора готовиться к жизни без «Газпрома»

Олег Пономарь, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке отмечает, что сегодня на календаре уже четверг достаточно спокойной недели, однако произошли события, о которых нужно обязательно упомянуть, передает replyua.net.
«Готовимся к жизни после Газпрома: Болгария, Греция, Румыния и Венгрия соединят свои газовые сети. Кроме того, Украина вместе с Грузией становятся все ближе к членству в НАТО. Сегодня украинская и грузинская стороны обсудят план действий по членству в Североатлантическом альянсе», отмечает Пономарь. Также, по его словам, нужно упомянуть и очень важный момент не только для Европы, но и для всего мира – накануне в Черногории стартовал суд века. «На скамье подсудимых сидят представители местной пропутинской оппозиции, граждане России и Сербии. Обвинения - терроризм, попытка государственного переворота с целью недопущения вступления Монтенегро в НАТО», добавил обозреватель.
По его словам, можно было бы отметить и другие новости, но на геополитику они совершенно не влияют и не могут изменить все те тренды, которые были обозначены Украиной.