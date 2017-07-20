Россию признали одной из самых худших стран для жизни пенсионеров

Сотрудники инвестиционной компании Natixis Global Asset Management представили рейтинг стран с самым высоким уровнем жизни пенсионеров, и Россия оказалась в этом списке на одном из последних мест. Как информирует replyua.net, всего в рейтинг вошли 43 государства, Украины в списке нет. Согласно рейтингу, России досталось далекое 40-ое место, и чуть более лучшие показатели только у Мексики, Китая и Турции. На самых последних местах оказались Индия, Греция и Бразилия.
При этом в этом году балл России в индексе снизился с 46 до 45 (100 баллов говорит о том, что страна идеально приспособлена для выхода на пенсию). В рейтинге по отдельным аспектам Россия улучшила показатели по качеству жизни и финансам, однако ухудшила по материальному благосостоянию и здравоохранению. Кроме того, страна занимает последнюю строчку по таким показателям, как госуправление и инфляция. В первую пятерку рейтинга стран с лучшими условиями для пенсионеров попали Новая Зеландия, Швеция, Исландия, Швейцария и Норвегия.
При составлении рейтинга специалисты учитывали множество факторов: экология, пенсионный бюджет, показатели безработицы, уровень доходов, материальное благополучие, расходы на здравоохранение, ощущение счастья, продолжительность жизни.