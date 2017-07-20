У США назвали Іран головним спонсором тероризму

У американському Державному департаменті заявили, що Іран протягом минулого року продовжував залишатися «провідною державою-спонсором тероризму» і угрупування зберегли, які підтримує Тегеран, зберегли здатність представляти загрозу для США і їх союзників. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Радіо Свобода.
У новому звіті Державного департаменту США говориться, що Іран фінансує тероризм в регіоні через Іранський Корпус вартових Ісламської революції, Міністерство розвідки і безпеки і союзну організацію Хезболла. Ці «партнери, союзники і маріонетки» Тегерана грають роль в дестабілізації збройних конфліктів в Іраку, Сирії та Ємені. Крім того, як йдеться в документі, Іран рекрутує бойовиків з усього регіону в пов'язані з Тегераном шиїтські ополчення, які беруть участь в конфліктах в Сирії та Іраку.
Раніше влада Іраку спростувала інформацію про смерть лідера терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакра Аль-Багдаді, про що заявляв глава служби розвідки і контртерористичних операцій МВС Іраку Абу Аль-Басрі. За його словами, Аль-Багдаді і далі знаходиться на території Сирії, проте залишив межі міста Ракка.