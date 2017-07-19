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Уругвай – перша держава, де марихуана повністю легальна

Уругвай – перша держава, де марихуана повністю легальна
Уругвай отримав статус першої держави, яка зробила каннабіс на своїй території повністю легальним. Про особливості нового закону розповідає replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.

Так, відсьогодні, дев’ятнадцятого липня 2017 року, шістнадцять аптек розпочали легальну торгівлю марихуаною в терапевтичних цілях. Для того, щоб законно придбати «препарат», варто внести своє ім’я до спеціального реєстру. Обмеження на придбання доволі жорстке – не більше десяти грамів на тиждень і не більше сорока грамів на місяць. Ці норми було ухвалено більше чотирьох років тому, але закон вводять у дію лише зараз. У тому числі стане легальним і вирощування каннабісу власноруч або у складі спеціальних товариств.

Таким чином влада Уругваю вирішила протистояти наркотичному бізнесу – відтепер у підпільній торгівлі легкими наркотиками практично немає сенсу. На вибір уругвайців два сорти каннабісу - Alpha 1 та Beta 1. П’ять грамів марихуани можна буде придбати за шість з половиною доларів США. За спостереженнями влади Уругваю, сімдесят відсотків тих, хто вніс свої дані в реєстр покупців – чоловіки віком від тридцяти до сорока чотирьох років. Для того, щоб запобігти так званому «наркотичному туризму», каннабіс будуть продавати виключно громадянам або резидентам.
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