валюта
СпецтемаШесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Чергове нововведення від Google вже чекає на користувачів

Чергове нововведення від Google вже чекає на користувачів
Для того, щоб залишатись лідером у мережі інтернет, Google постійно розробляє різноманітні нововведення, які роблять його більш привабливим. На чергову розробку корпорації можна чекати вже найближчим часом – інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, відтепер домашня сторінка пошуковця - Google.com - буде мати персоналізовану стрічку з новинами, у якій відображатиметься контент, потенційно цікавий для користувача. У Google зізнались, що основним їх конкурентом наразі є стрічка з новинами у Facebook – з нею у користувачів немає потреби шукати новини, вони мають змогу їх бачити у дописах своїх друзів. У корпорації вирішили, що стартова сторінка буде наповнюватися різноманітним контентом – як новинами, так і музикою, відео тощо. Розробники стрічки запевняють, що доклали всіх зусиль для того, щоб уникнути «ефекту бульбашки», коли людина бачить новини виключно з одного джерела. У той же час, користувачі матимуть змогу встановити кілька параметрів, які дозволятимуть пошуковцю визначитись з тим, що цікавить конкретну особу – наприклад, «зафоловити» сторінки у результатах пошуку.

У першу чергу з нововведенням познайомляться користувачі зі Сполучених Штатів.
Чергове нововведення від Google вже чекає на користувачів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
19 июл 2017
14179

Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Алексей Горбунов, один из самых известных украинских актеров, заявил о том, что Украина просто обязано помириться с Россией, и только в этом случае война на Донбассе может закончиться. Как сообщает

19 июл 2017
11472

Опасения подтвердились: в Гамбурге Трамп провел с Путиным еще одну секретную встречу без дипломатов и переводчика

Как сообщает replyua.net со ссылкой на агентство Ройтерс и сайт NBC News, официальные представители Белого дома подтвердил информацию о том, что президенты США Трамп и президент России Путин провели

19 июл 2017
10581

Известный сенатор раскрыл коварный план Путина по Украине

Судя по прозвучавшему вчера заявлению лидера непризнанной «ДНР» Александра Захарченко относительно создания на подконтрольной пророссийским террористам территории «Малороссии», можно быть уверенным,

19 июл 2017
8573

Кончаловский предложил ввести оригинальные санкции против США

Андрей Кончаловский, известный российский режиссер, заявил о том, что Россия должна ввести против США так называемые культурные санкции – он сравнил кинопремию Оскар с «Макдональдсом» и отметил, что

19 июл 2017
8105

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Як інформує replyua.net, історик та політичний оглядач Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі зауважує, що беззмістовні заяви головного терориста Олександра Захарченка про створення

Последние новости

Уругвай – перша держава, де марихуана повністю легальна

Чергове нововведення від Google вже чекає на користувачів

Кари єгипетські: в окупованому Криму нашестя сарани (відео)

Трамп первый подошел к Путину и предложил переговорить тет-а-тет

Тизер нового українського мультфільму сколихнув мережі (відео)

Блогер: які ще докази тупості Шабуніна вам потрібні?

Кримський Бандерівець: зрадники вже згадують українське минуле з вдячністю

Експерт: українці не повинні дозволяти ворогу маніпулювати собою

Блогер: так як Порошенко, Саакашвілі не тролив ще ніхто

Леонардо Ди Каприо стал законодателем новой «ленивой моды»

Политолог прокомментировал требование главы МИД Германии снять санкции с России

Бабченко: Навальный – это степлер, это просто инструмент

Украинский агрохолдинг увеличил выручку ровно в пять раз

Павло Правий: ось вам висока російська духовність

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Лавров: дружбе России и ЕС давно мешает Украина

На «Солнечном» экологическая катастрофа, но киевляне все равно там отдыхают

Журналист: Партенит очень порадовал, но удивило отсутствие туристов

Журналист: надо найти тайный смысл в словах Суркова

Донік: я не буду миритись – навпаки докладу всіх зусиль щоб всі попередні жертви були не даремними

 Новости за день