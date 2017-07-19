Чергове нововведення від Google вже чекає на користувачів

Для того, щоб залишатись лідером у мережі інтернет, Google постійно розробляє різноманітні нововведення, які роблять його більш привабливим. На чергову розробку корпорації можна чекати вже найближчим часом – інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, відтепер домашня сторінка пошуковця - Google.com - буде мати персоналізовану стрічку з новинами, у якій відображатиметься контент, потенційно цікавий для користувача. У Google зізнались, що основним їх конкурентом наразі є стрічка з новинами у Facebook – з нею у користувачів немає потреби шукати новини, вони мають змогу їх бачити у дописах своїх друзів. У корпорації вирішили, що стартова сторінка буде наповнюватися різноманітним контентом – як новинами, так і музикою, відео тощо. Розробники стрічки запевняють, що доклали всіх зусиль для того, щоб уникнути «ефекту бульбашки», коли людина бачить новини виключно з одного джерела. У той же час, користувачі матимуть змогу встановити кілька параметрів, які дозволятимуть пошуковцю визначитись з тим, що цікавить конкретну особу – наприклад, «зафоловити» сторінки у результатах пошуку.
У першу чергу з нововведенням познайомляться користувачі зі Сполучених Штатів.