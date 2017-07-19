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Лоукостер WizzAir став ще дешевшим

Лоукостер WizzAir став ще дешевшим
Лоукостер Wizz Air оголосив про скасування плати за ручну поклажу на рейсах, які будуть виконуватися з 29 жовтня 2017 року. Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії, передає replyua.net. Одночасно з цим авіаперевізник скасує поділ ручної поклажі на платну велику (56х45х25 см, вага до 15 кг) і безкоштовну маленьку (42х32х25 см, вага до 15 кг), запровадивши єдиний стандарт з габаритами 55х40х23 см і максимальною вагою до 10 кг.

Пасажири, які встигли купити квитки і оплатити перевезення ручної поклажі на рейсах після 29 жовтня, отримають відшкодування в розмірі 120% від сплаченої суми за перевезення ручної поклажі на свої WIZZ рахунку.

З 29 жовтня Wizz Air також змінить умови послуги пріоритетної посадки WIZZ Priority. Пасажири, які її оплатили, крім можливості потрапити на борт літака в першу чергу і права провозити другий предмет ручної поклажі з габаритами до 40х30х18 см, отримають також гарантію, що вони зможуть взяти в салон основний предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х23 см. Ручна поклажа інших пасажирів, в разі нестачі місця на багажних полицях в салоні, може реєструватися безкоштовно біля виходу на посадку і перевозитися як зареєстрований багаж - так зараз чинить інший лоу-кост Ryanair.
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