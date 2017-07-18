Российские истребители МиГ-29К провели серию схваток с американскими боевыми самолетами F-18

Российские истребители МиГ-29К на днях провели серию схваток с американскими боевыми самолетами F-18 в небе над неспокойными сейчас водами Бенгальского залива. Очень полезные для американцев тренировки стали частью проходивших там целую неделю внушительных по масштабам совместных маневров ВМС США, Индии и Японии с участием сразу трех авианосцев, но совсем разных по размерам. Всего к учениям были привлечены 16 надводных кораблей, две подлодки, 95 самолетов и вертолетов. Об этом в своем блоге пишет политолог Виктор Бондаренко.
Он отмечет, что Штаты представлял могучий атомный «Нимиц», а Японию – вертолетоносец, а фактически легкий авианосец «Идзумо» водоизмещением почти в четыре раза меньше американского гиганта. От Индии был средний «Викрамадитья», который в прошлом именовался «Адмирал Горшков» и имел весьма непростую судьбу. Индийцы его купили подержанным и заказали России глубокую модернизацию – полную переделку из авианесущего крейсера в полноценный авианосец.
Блогер отметил, что в ходе учений отрабатывалась масса интересных вещей по взаимодействию, а «Идзумо» продемонстрировал свои возможности истребителя подводных лодок. «Конфеткой маневров стали воздушные бои палубных МИГ-29 с «Викрамадитья» с американскими F/A-18 с авианосца «Нимиц». О победителях этих схваток не сообщается, а знающие люди не забывают, что МиГ-29 – это в том числе и самые современные самолеты, которыми располагают сейчас ВВС Северной Кореи. В районе, которой тот же «Нимиц» совсем недавно угрожающе патрулировал», – резюмировал блогер.