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ООН: число людей, живущих за чертой бедности, приближается к одному миллиарду

ООН: число людей, живущих за чертой бедности, приближается к одному миллиарду
Центр новостей ООН обнародовал доклад Антониу Гуттериша, генсека ООН, где говорится о том, что сейчас за чертой бедности проживают около 760 миллионов людей, однако эта цифра за последние годы значительно сократилась, сообщает replyua.net.

В докладе генерального секретаря организации также говорится о том, что 760 миллионов людей, проживающих в разных странах, ежедневно вынуждены выживать на сумму меньше, чем 1,9 долларов, но за десять лет таких людей стало на один миллиард меньше. В документе эксперты отмечают, что в период 2000-2015 годов удалось добиться снижения на 37 процентов уровня материнской смертности и на 44 процента – уровня смертности детей в возрасте до пяти лет. Многие дети в возрасте до пяти лет не получают полноценного питания, говорится в докладе. Нужно отметить, что ООН также приводит и другие шокирующие цифры.

В прошлом году примерно у 155 миллионов из голодающих детей были серьезные проблемы с задержкой роста, а в 2015 году от голода скончались почти шесть миллионов детей в возрасте меньше пяти лет. Напомним, что ранее в организации сообщили, что 60 процентов украинцев находятся за чертой бедности по состоянию на конец 2016 года.
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