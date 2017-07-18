Пономарь: Украина получит американские патрульные катера

На календаре уже вторник, и сегодня нужно отметить несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Украинские ВМС получат американские патрульные катера Islands. Ну как получат? Они просто останутся в Украине, как мы и предполагали, после окончания морских учений Sea Breeze-2017. Совет Евросоюза окончательно одобрил временные торговые преференции для Украины, которые вступят в силу в конце сентября и будут действовать на протяжении трех лет», пишет Пономарь. По его словам, Евросоюз и Украина также начинают проект по изучению эффективного использования украинских ПХГ, а Молдова совместно с Украиной вводит приграничный контроль на пункте пропуска Кучурган-Первомайск.
«17 июля Совет ЕС добавил еще 16 человек в санкционный список лиц, которые причастны к химическим атакам на гражданских в Сирии. Сейчас в списке 255 лиц и 67 компаний, включая ЦентроБанк Сирии», отмечает обозреватель и добавляет, что турецкие власти внесли в черный список около четырех тысяч россиян, связанных с террористами.