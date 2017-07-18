В районі Балтики Росія і Китай проведуть спільні морські навчання

В акваторії Балтійського моря з 21 по 28 липня поточного року відбудеться перший етап російсько-китайських військово-морських навчань «Морська взаємодія - 2017». Про це повідомило міністерство оборони РФ, передає replyua.net з посиланням на Deutsche Welle. За даними міністерства, у навчанні будуть задіяні близько десяти кораблів і суден різних класів, а також більше десяти вертольотів і літаків ВМФ Росії і ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).
Повідомляється, що головною метою проведення навчань є підвищення ефективності взаємодії двох флотів щодо протидії загрозам безпеки на морі, відпрацювання злагодженості дій екіпажів. 21 липня загін кораблів ВМС НВАК прибуде в Балтійськ.
Як повідомило Міністерство оборони КНР, до складу загону входять есмінець «Чанша», фрегат «Юньчен» і судно забезпечення «ломах». Очікується, що вчення в період з середини липня до середини вересня пройдуть в акваторії Балтійського, Охотського і Японського морів. Агентство dpa з посиланням на інформовані джерела в Північноатлантичному альянсі повідомляє, що за ходом навчань спостерігатимуть три корабля ВМФ Нідерландів.