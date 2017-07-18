Эксперт рассказал о тактике российских адвокатов в суде в Нидерландах

17 июля весь мир вспоминал третью годовщину крушения пассажирского самолета над Донбассом. Хотя все СМИ и эксперты твердят о том, что «Боинг» был сбит российской ракетой, выпущенной военными РФ, сама Россия отказывается признавать данный факт преступления и уже готовит своих адвокатов в суд в Нидерландах. Как пишет в своем блоге израильский политический эксперт Соломон Манн, в суде может случиться такой казус – суд начнет с выяснения того, как самолет оказался над зоной боевых действий.
С подачи лоббистов России судьи могут начать с того, что затребуют материалы IATA и потребуют на допрос украинского диспетчера. Возможно по требованию российского адвоката – он ведь тоже будет иметь право вызова свидетелей и выдвижения обвинений. Многое будет зависеть от того, придет он в суд, будет ли он жив к тому времени и что он ответит на вопросы судей и перекрестный допрос российских адвокатов, которые могут быть чертовски хитрыми и заковыристыми.
По словам эксперта, например, может прозвучать вопрос: был ли у вас приказ изменять курс воздушных судов чтобы их маршруты не проходили над зоной боевых действий, согласно инструкциям IATA? Если нет, тогда вызовут в суд руководителя полетов, начальников ведомств, которые обязаны были такой приказ издать. «В таком случае поиски правды могут затянуться, а между тем уже будет известно о нарушениях Украины инструкций IATA, что даст право всем потерпевшим обращаться в суды за компенсацией и требовать ее у Украины по результатам уже прошедших заседаний суда. Это совершенно дикие проблемы создаст и может привести к тому что по суду за это преступление будут отвечать невиновные», – отметил Манн.