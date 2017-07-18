Аргентина переживает сильнейшие морозы за всю историю метеонаблюдений

В некоторых городах Аргентины, где сейчас свирепствует непривычно холодная зима, были побиты температурные рекорды.
Как передает replyua.net со ссылкой на Национальную метеорологическую службу Аргентины, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче 17 июля был установлен температурный рекорд – столбик термометра опускался до отметки в -25,4 градуса мороза, однако, как уверяют местные жители, из-за сильных порывов ветра казалось, что температура ниже 30 градусов мороза. Причиной таких морозов стал приход в регион так называемой "Бури века", в результате чего город был покрыт мощным снежным покровом. При этом расположенный у подножия Анд Барилоче считается одним из самых известных туристических центров южноамериканской страны.
Таких морозов в Аргентине не было никогда. Последний раз самая низкая температура в этом районе была зафиксирована больше 50 лет назад, однако было не так холодно – «всего» -21 градус. Сейчас наблюдаются проблемы в работе местного аэропорта, тысячи людей остаются без электричества, и высота снежного покрова в отдельных местах уже превысила 50 сантиметров.