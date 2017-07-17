валюта
СпецтемаСуркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Вчені знайшли зірку, на якій можуть перебувати інопланетяни

Вчені знайшли зірку, на якій можуть перебувати інопланетяни
Палеонтологи з проекту Red Dot зафіксували незвичайні періодичні радіосигнали, які виходять від зірки GJ 447 та не схожі на природні джерела радіохвиль. Як інформує replyua.net, про це пише астроном Абель Мендес в своєму блозі на сайті університету Пуерто-Ріко.

«Наші колеги з SETI сповіщені про ці сигнали - ми ніколи не бачили, щоб супутники або інші об'єкти випромінювали настільки незвичайні радіоспалахи. Звичайно, кут огляду у «Аресібо» дуже широкий і телескоп міг зловити якийсь інший сигнал, породжений якимось рукотворним об'єктом на орбіті Землі», - пише Мендес.

Протягом більш ніж півстоліття астрономи з Інституту пошуку позаземних цивілізацій SETI в США і їхні колеги по всьому світу намагаються знайти життя за межами Землі, слухаючи радіосигнали, що надходять з різних куточків галактики. Поки розумне або нерозумне життя виявити не вдалося, але це завдання, за оцінками представників НАСА і SETI, може бути вирішена дуже скоро - в найближчі 10-20 років. Протягом усіх 56 років роботи астрономам SETI не вдалося знайти однозначних слідів позаземних цивілізацій за одним невеликим і суперечливим винятком. На цю роль претендує так званий «сигнал Wow!»,спійманий радіотелескопом «Велике вухо» в 1977 році.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Борис Акунин: «реликвия», которой убили Романовых, раскрыла всю суть жестокости большевиков

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
17 июл 2017
9202

Борис Акунин: «реликвия», которой убили Романовых, раскрыла всю суть жестокости большевиков

Сегодняшняя дата специфическая для России, которая привыкла убивать и грабить, 99 лет назад в этот день большевики убили Романовых, их личного доктора и трех слуг, которые не захотели покинуть

17 июл 2017
7669

Піонтковський: Путін вже програв війну з Україною, і тому починає Третю Чеченську (відео)

Як повідомляє replyua.net, відомий російський публіцист та політичний аналітик Андрій Піонтковський оцінив наслідки переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним та його американським колегою

17 июл 2017
7065

Ученые: после вспышки на Солнце на Земле начнутся серьезные катаклизмы

16 июля на Солнце произошла мощная коронарная вспышка, и исследователи отметили, что она была самой сильной за продолжительное время. Как передает replyua.net, специалисты американского космического

Последние новости

Ілларіонов: МН-17 Кремль збив навмисне

Владимир Гройсман придумал, как вернуть в Украину Ryanair и гарантировать украинцам дешевые перелеты

Ейдман: заради чого була вся ця брехня?

В Україні видобули найбільший за останні 5 років обсяг газу

Тука: найоптимальніший варіант для всього світу – це припинення існування Росії

Вокаліста Depeche Mode госпіталізували у Мінську

Кримський Бандерівець: Крим відрізали від цивілізованого світу

Вчені знайшли зірку, на якій можуть перебувати інопланетяни

Дії УПЦ МП під час похорону бійця АТО у Львівській області спровокували скандал

Внаслідок вибуху в Одесі загинув підліток, є поранені

Донік: бойовики пробують наших військових «на зуб»

Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

У Кабміні поділилися планами на осучаснення пенсій

Блогер: російський Навальний та наші «антикорупціонери» нічим одне від одного не відрізняються

Явлинский: прошло уже три года, а они все еще продолжают врать и упираться

Власти ОАЭ опровергли причастность к кибератакам на серверы Катара

Американці залишать подарунки для ЗСУ після Sea Breese-2017

Під Києвом знову горіла нафтобаза

Власти Турции внесли четыре тысяч граждан РФ в «черный список»

Исследователи зафиксировали необычные сигналы из космоса

 Новости за день