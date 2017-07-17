Вчені знайшли зірку, на якій можуть перебувати інопланетяни

Палеонтологи з проекту Red Dot зафіксували незвичайні періодичні радіосигнали, які виходять від зірки GJ 447 та не схожі на природні джерела радіохвиль. Як інформує replyua.net, про це пише астроном Абель Мендес в своєму блозі на сайті університету Пуерто-Ріко.
«Наші колеги з SETI сповіщені про ці сигнали - ми ніколи не бачили, щоб супутники або інші об'єкти випромінювали настільки незвичайні радіоспалахи. Звичайно, кут огляду у «Аресібо» дуже широкий і телескоп міг зловити якийсь інший сигнал, породжений якимось рукотворним об'єктом на орбіті Землі», - пише Мендес.
Протягом більш ніж півстоліття астрономи з Інституту пошуку позаземних цивілізацій SETI в США і їхні колеги по всьому світу намагаються знайти життя за межами Землі, слухаючи радіосигнали, що надходять з різних куточків галактики. Поки розумне або нерозумне життя виявити не вдалося, але це завдання, за оцінками представників НАСА і SETI, може бути вирішена дуже скоро - в найближчі 10-20 років. Протягом усіх 56 років роботи астрономам SETI не вдалося знайти однозначних слідів позаземних цивілізацій за одним невеликим і суперечливим винятком. На цю роль претендує так званий «сигнал Wow!»,спійманий радіотелескопом «Велике вухо» в 1977 році.