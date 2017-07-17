Власти Турции внесли четыре тысяч граждан РФ в «черный список»

Власти Турции внесли около четырех тысяч граждан России в «черный список», и все эти люди, по мнению официальных представителей Анкары, связаны с террористической группировкой ИГИЛ. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такая информация появилась в докладе МВД Турции.
В список лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входят почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Наибольшее количество в списке граждан из Саудовской Аравии, Туниса и России. Кроме того, в Министерстве внутренних дел подчеркнули, что за последние шесть лет в Турции были проверены более 17 тысяч человек по подозрению в связях с боевиками, около пяти тысяч из них пришлось депортировать, и из этой группы 800 человек были гражданами России.
В докладе МВД отмечается, что за последние четыре года от рук террористов в Турции погибли около трехсот человек, еще столько же граждан были ранены.