Исследователи зафиксировали необычные сигналы из космоса

Специалисты обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико заявили о том, что ими были зафиксированы необычные сигналы из космоса, от звезды, которая находится в непосредственной близости от Солнца.
Как сообщает replyua.net, исследователи уже отметили, что сигналы очень напоминают им импульсы, свидетельствующие об осмысленном послании внеземной цивилизации. Астрономы сообщили, что наблюдение велось в течение десяти минут и пойманный в это время радиосигнал отличался не только от тех, что обычно испускают звёзды, но и от сигналов, которые ранее удавалось поймать от звезды Росс 128. Также ученые установили и то, что сигнал внеземной цивилизацией мог быть послан около одиннадцати лет назад.
По словам Абеля Мендеса, астробиолога из пуэрториканского Университета, эти сигналы были слишком слабыми для большинства телескопов в разных обсерваториях, а крупнейший в мире телескоп Фаст был под калибровкой. Ученый подчеркнул, что пойманные астрономами импульсы могут иметь разное происхождение, но нельзя с точностью утверждать, что оно «было разумным».