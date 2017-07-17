США отдали часть Сирии на откуп российским мародерам, – журналист

Украинский журналист и редактор Александр Кушнирь на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что промежуточные итоги первой недели сирийского «перемирия» показали, как мировые лидеры могут резко менять свой политический вектор, а также менять свои взгляды на происходящее в мире. В частности, США отдали часть Сирии на откуп российским мародерам и иранскому режиму в тех местах, где им удалось закрепиться во время серьезных боев.
По словам журналиста, вполне ожидаемо Израиль разумно забил тревогу: благодаря недальновидности администрации Белого дома Тегеран получит возможность закрепиться в САР и вместе с Москвой терроризировать весь ближневосточный регион. Вашингтон опрометчиво отказывается устранять Асада силовым методом, предпочитая бороться с меньшим, но более «разрекламированным» злом в виде ИГИЛ.
Александр Кушнирь отмечает, что в этом вопросе удивляет Франция, которая могла бы продемонстрировать здесь инициативу, однако с Эммануэлем Макроном словно что-то случилось, он весьма неожиданно отказался от требования об уходе Асада. «Теперь рассчитывать особенно не на что: Париж решил оставаться геополитической черепахой, прячущейся в свой 300-летний панцирь», – резюмировал Александр Кушнирь.