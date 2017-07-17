Тревожный звоночек: Трамп хочет договориться с Россией и Францией за спиной Израиля по Сирии, – эксперт

Президент США Дональд Трамп имеет планы своеобразно решить вопрос военного конфликта в Сирии, чтобы оставить в стране иранский контроль. Как пишет у себя в Facebook израильский политический обозреватель Соломон Манн, Дональд Трамп оправдывает худшие опасения относительно того, что он на первое место ставит свои бизнес интересы на Ближнем Востоке и в мире, не заморачиваясь «сантиментами» вроде «исторической дружбы Израиля и США» и новозаключенных союзов «США – Саудовская Аравия».
Соломон Манн пишет о том, что, как и предполагалось ранее, Трамп не станет действовать против Ирана, предпочитая сильное давление и вынуждение Ирана к деловому сотрудничеству, то есть к закупкам американской продукции. На кону почти 100 миллиардов долларов, которые Иран может потратить в США, а может потратить в Европе или Японии. Трамп хочет, чтобы эти деньги были вложены в США и для этого может допустить сохранение иранского присутствия в Сирии и Ливане.
Эксперт отмечает, что в то же время Израиль уже высказался по этому поводу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал громкое заявление, которое наверняка будет услышано не только в Вашингтоне, но и в Эр-Рияде. «Если Дональд Трамп думает, что Израиль сейчас тот же, что был в 90-е, то он ошибается, хотя вряд ли - он очень умный человек и умеет договариваться. Наступает черед Израиля воздействовать на ситуацию и ждать предложений от всех сторон конфликта», – написал Соломон Манн. Он добавляет, что Трамп отказался от посреднических предложений Биньямин Нетаньяху в феврале, а это значит, что политика США будет по прежнему враждебна Израилю, при всей взаимной симпатии этих двух государств и при всем взаимном уважении глав правительств.