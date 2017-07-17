У Bellingcat представили докладну доповідь про катастрофу МН17

Міжнародна волонтерська група Bellingcat назвала ЗРК Бук №332 збройних сил Російської Федерації «єдиним правдоподібним кандидатом» на роль установки, яка збила Boeing рейсу MH17. Як інформує replyua.net з посиланням на Ліга, про це йдеться в доповіді групи третьої річниці трагедії, який опублікований сьогодні. Доповідь експертно-журналістської групи Bellingcat представлений на 73 сторінках.
Фахівці розкритикували версію російського концерну «Алмаз-Антей», який вказував, що Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий нібито з району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних ЗСУ. «Ці дані не підтверджуються ні свідченнями очевидців, ні інформацією з відкритих джерел, ні технічної оцінкою Ради безпеки Нідерландів», - йдеться в доповіді.
Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області, на підконтрольній бойовикам території. В результаті трагедії загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.