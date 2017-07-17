Мужчина, напавший на туристов в Хургаде, связан с «Исламским государством»

Египетские спецслужбы заявили о том, что мужчина, который 14 июля напал на иностранных туристов, отдыхавших в Хургаде, связан с террористами «Исламского государства».
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, спецслужбам Египта стало известно о том, что некоторое время преступник общался через Интернет с боевиками, и кто-то из «руководства» ИГИЛ отдал ему приказ атаковать именно иностранных граждан, приехавших отдохнуть в Хургаду. Нужно отметить, что ранее некоторые мировые СМИ разместили информацию о том, что в момент нападения мужчина кричал всем египтянам, чтобы они отошли подальше, поскольку ему нужны «только иностранцы». Напомним, что преступник напал на туристов, отдыхавших на пляже.
Инцидент произошел на территории отеля с закрытой зоной отдыха. В результате нападения от множественных ножевых ранений скончались две туристки из Германии, еще несколько отдыхающих были серьезно ранены.