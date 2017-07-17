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Блогер: расследование сговора Путин-Трамп зашло в тупик

Блогер: расследование сговора Путин-Трамп зашло в тупик
Как передает replyua.net, нашумевшая история с младшим Трампом, русским адвокатом Натальей Весельницкой и «компроматом» на Клинтон, если о чем и говорит, то только о том, что все подозрения по поводу убойного компромата на Дональда Трампа, его управляемости из Кремля и сговора с Владимиром Путиным – это просто слова, которые ничем не подпитаны и не обоснованы. Такое мнение в своем блоге высказал известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох.

По его мнению, если сговор Путин-Трамп существовал, то непременно должен был быть и канал связи, а, если он был, зачем русским было искать новый и вовлекать в самую секретную и важную, за всю историю, свою спецоперацию новых людей, увеличивая риск провала. Как пишет Карл Волох, вариант, что Наталья Весельницкая действовала по собственной инициативе вообще не стоит обсуждений, так, как Весельницкая не удостоилась бы внимание Трампа.

«Теоретически могу представить себе, что линия с Трампом-Джуниором – это операция прикрытия, недооценки ФСБ я себе больше не позволяю, но по ряду обстоятельств считаю эту версию маловероятной», – подытожил блогер.
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