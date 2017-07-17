Пономарь: сковородка Трампа снова стала горячей

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что сегодня, в понедельник, немного спадает политический накал, однако новостей по-прежнему много, информирует replyua.net.
«Сковородка Трампа поддерживается очень горячей. Главная тема сейчас - сын Трампа встречался с российским адвокатом ради компромата на Клинтон в июне 2016 года», отмечает обозреватель. Также, по его словам, история с катастрофой на Донбассе получила продолжение – и сегодня, в третью годовщину крушения Боинга, нужно отметить, что российские преступники, которые в июле 2014 года сбили Боинг рейса MH17, убив всех 298 человек, которые находились на борту, могут быть осуждены заочно.
Кроме того, обозреватель сообщает о том, что Израиль отказался поддержать и признать соглашении о перемирии в южных провинциях Сирии. Это соглашение было достигнуто Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки». По словам Пономаря, израильские власти считают, что этим соглашением Россия и США делают уступки Ирану.