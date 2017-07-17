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Ученые: после вспышки на Солнце на Земле начнутся серьезные катаклизмы

Ученые: после вспышки на Солнце на Земле начнутся серьезные катаклизмы
16 июля на Солнце произошла мощная коронарная вспышка, и исследователи отметили, что она была самой сильной за продолжительное время. Как передает replyua.net, специалисты американского космического агентства НАСА заявили о том, что коронарная вспышка приведет к глобальным катаклизмам на Земле, и это может произойти в самые ближайшие дни.

Эта вспышка может распространиться на всю планету, в результате чего это грозит чередой мощных землетрясений, ураганов и цунами. Как говорится в информационном видео на канале BPEarthWatch на Youtube, астрономы NASA заявили, что гигантский коронарный выброс на Солнце произошел 16 июля. Уже замечено, что подобные возмущения не проходят без следа на Земле, где могут быть спровоцированы такие природные явления, как извержения вулканов и землетрясения.

По мнению специалистов НАСА, выброс будет самым мощным за последние месяцы. Кроме того, ученые не исключают, что возникнут неполадки с техникой, помехи в радиосигналах и скачки напряжения. Вспышка негативно скажется и на состоянии метеозависимых людей.
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