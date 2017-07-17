В Тихом океане найдена «свалка» пластикового мусора

Капитан Чарльз Мур, известный тем, что двадцать лет назад обнаружил в Тихом океане «Большое мусорное пятно», снова заявил о том, что им была найдена «свалка» мусора из пластика, площадь которой достигает 2,5 миллионов квадратных километров.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, главная проблема заключается в том, что пластиковые отходы не разлагаются полностью, и опасные вещества проникают в пищу для морских обитателей, из-за чего наносится ущерб океану. Капитан Мур, вернувшийся из тех широт с образцами и пробами, сообщил, что в отличие от "северного" пятна на юге основной источник загрязнения – рыболовецкие суда.
Масштабы проблемы впечатляют: площадь субтропических циклов сопоставима с территорией всей земной суши, и теперь она стремительно "колонизируется нашим мусором", заявил капитан.
В настоящий момент Мур готовится к экспедиции, чтобы взять пробы этих отходов, выяснить реальную площадь «свалки», провести проверку в том, что касается происхождения пластика, а потом оценить масштаб этой проблемы для всего Мирового океана.