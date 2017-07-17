Маск озвучил главную угрозу для человечества

Илон Маск, известный бизнесмен и изобретатель, заявил о том, что у человечества существует только одна, но очень большая угроза – искусственный интеллект. Как информирует replyua.net со ссылкой на Лайф, такое заявление от Маска прозвучало во время его выступления на ежегодной встрече Ассоциации губернаторов.
Бизнесмен подчеркнул, что все эти процессы необходимо контролировать на государственном уровне. «Искусственный интеллект - тот редкий случай, когда нам нужно быть активными в регулировании, а не реагировать. Потому что к тому времени, когда мы будем реагировать, станет уже слишком поздно», считает Маск. По его мнению, уже в недалеком будущем роботы и искусственный интеллект могут восстать против человечества, и начнется война с выпуска фейковых пресс-релизов и новостей. Также, по словам изобретателя, скоро роботы научатся подделывать учетные записи электронной почты и смогут манипулировать важной информацией.
Напомним, что Стивен Хокинг, самый известный британский астрофизик также не исключает начало войны с искусственным интеллектом. Ранее Хокинг называл главные угрозы для человечества – перенаселение, искусственный интеллект, падение астероида, глобальное потепление и другие опасности.