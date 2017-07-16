Глава МЗС Австралії не виключає заочного суду над винними у катастрофі МН17

На думку міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, ініціатори катастрофи літака авіаційної компанії Malaysia Airlines, який три роки тому виконував рейс МН17 і збитого в небі над Донбасом, можуть бути засуджені заочно, інформує replyua.net з посиланням на Reuters. Крім того, глава австралійської дипломатії звернулася із закликом до Росії виконувати усі пункти резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, якою передбачена співпраця всіх держав з метою покарання винних у катастрофі.
Варто нагадати, що літак Boeing 777, який здійснював рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур), зазнав аварії 17 липня 2014 року поблизу міста Торез Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, які знаходилися на борту. 193 з них були громадянами Нідерландів. 8 липня 2015 року делегація Малайзії в ООН розповсюдила проект резолюції Ради Безпеки всесвітньої організації з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий Boeing. Однак Росія заблокувала прийняття резолюції.
28 вересня минулого року в Нідерландах міжнародна слідча група, яка складається з представників Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України, оприлюднила проміжні підсумки розслідування, згідно з якими рейс MH17 був збитий з комплексу «Бук».