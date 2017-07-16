Уругвай стал первым государством, полностью легализовавшим марихуану

Скоро в Уругвае будут легализованы производство, потребление и продажа марихуаны, и он станет первой страной, полностью разрешившей этот наркотик.
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, 14 июля в правительстве Уругвая сделали заявление о том, что продажа марихуаны в аптечных пунктах будет разрешена уже с 19 июля. Отныне наркотическое вещество будут продавать как в виде лекарств, так и с рекреационной целью. Начиная с 19 июля, все желающие жители смогут зарегистрироваться для покупки марихуаны. Сейчас с этой целью зарегистрировались более 4,7 тысячи человек. Отмечается, что наркодилеры в Уругвае завышают цену на марихуану, и в аптеке ее можно будет купить намного дешевле.
Сейчас грамм этого наркотика в аптеках будет стоит 1 доллар 30 центов. Также в правительстве отметили, что каждый гражданин сможет покупать в аптеке не больше десяти граммов наркотика каждую неделю. Кроме того, продажа марихуаны будет производиться только в крупнейших сетях аптек.