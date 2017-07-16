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Экзотическую страну Чили накрыл сильнейший снегопад

Экзотическую страну Чили накрыл сильнейший снегопад
Если в северных широтах сейчас люди наслаждаются летом, хотя оно и не везде оказалось таким теплым, как должно быть, то в Южной Америке жители замерзают, причем в прямом смысле этого слова.

Как информирует replyua.net, сейчас в Южной Америке середина зимы, и она удивила жителей многих государств, не привыкших к осадкам в виде снега. Мощнейший за несколько лет снегопад прошел в чилийской столице Сантьяго, а также в других городах Чили. По сообщению местных СМИ, более 280 тысяч человек остались без электроэнергии. Перекрыты многие автомагистрали страны. Отмечается, что погиб один человек - на него упал оторвавшийся провод воздушной линии электропередачи. Еще двое граждан пострадали.

В местных метеорологических службах уже заявили о том, что этот снегопад стал самым мощным за последние десять лет. Сами чилийцы при этом отмечают, что уже давно так не замерзали – на улицу можно выйти лишь в том случае, если в гардеробе имеются теплые ботинки, варежки и шапки. Жители Сантьяго выложили тысячи снимков в соцсетях и отметили, что снег практически не тает из-за низких температур.
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