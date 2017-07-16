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Пономарь: важные новости из Госдепа

Пономарь: важные новости из Госдепа
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что, несмотря на воскресенье, сегодня поступают очень важные новости, мимо которых нельзя пройти, информирует replyua.net. По словам Пономаря, нужно отметить две новости, поступившие из Госдепа США.

«Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии зенитно-ракетных комплексов дальнего действия Patriot на сумму 3,9 миллиарда долларов. В бюджете 2018 года на поддержку Украины по линии Госдепа предполагается выделить не менее 410 миллионов долларов (это - отдельно от 500 миллионов долларов военной помощи)», пишет обозреватель. Также он сообщил еще одну важную новость – Украина стала страной, продающей самолеты, хотя таких государств в мире очень мало. Казахстан приобрел АН-74, который был произведен в Харькове.

«Ремарка по поводу того, что Нидерланды не хотят на бумаге фиксировать то, что Украина станет со временем членом Евросоюза, - Украина станет членом ЕС только после того, как станет членом НАТО. А когда Украина станет членом НАТО? Так вот, ко времени вступления Украины в ЕС в Нидерландах сменится минимум 10 Правительств», добавил Пономарь.
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