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Украинка рассказала подробности жуткого нападения в Хургаде

Украинка рассказала подробности жуткого нападения в Хургаде
Гражданка Украины, отдыхающая в Египте, стала свидетельницей нападения на иностранных туристов в Хургаде, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.

Женщина рассказала подробности нападения, в результате которого погибли туристы. «Отдыхали на пляже. Непонятный человек стоял над женщиной. Непонятно было, что он делает. Потом он шел по другой стороне и бросался на женщин - очень страшно было, паника была огромная», заявила украинка. Напомним, что накануне поступила информация о том, что в результате нападения погибли два гражданина Украины, однако позже эти данные опровергли в украинском МИДе.

Жертвами психически неадекватного мужчины стали две женщины из Германии, ранения получили россиянка, чешка и две армянки. «Она прилетела в Египет чартерным самолетом из Украины, она 1973 года и рожденная она в Украине», позже рассказал о россиянке Сергей Куликов, советник в посольстве Украины в Египте.
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