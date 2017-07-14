Новые подробности нападения в Хургаде

Турецкое издание Dostor.org. подтвердило информацию о гибели двух украинских граждан, отдыхавших в Хургаде. Как информирует replyua.net, также нападавший мужчина ранил пятерых туристов из Германии.
Местные источники отмечают, что мужчина сначала напал на украинских туристов, которые скончались от многочисленных ножевых ранений, после чего бросился на группу туристов из Германии. Источник также подтвердил, что мужчина был задержан – по некоторой информации, он нигде не работает, мотивы этого жестокого преступления неизвестны. Напомним, что 14 июля на курорте в Хургаде злоумышленник напал на иностранных туристов с ножом. Он добрался до популярного курорта, переплыв с ближайшего общественного пляжа.
В результате погибли двое украинских туристов, еще несколько человек получили ранения. Российские источники уже заявили о том, что в результате нападения пострадала как минимум одна россиянка. Министерство иностранных дел Украины также уточняет всю информацию об украинцах, которые сейчас находятся на египетском курорте Хургада.