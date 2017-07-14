Пономарь: самое важное Верховная Рада отложила на осень

На календаре уже пятница, и очень эмоциональная неделя подходит к концу. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Медицинская реформа, которой оказывают колоссальное сопротивление, отложена до осени. Остальное о нашей Раде я написал еще во вчерашних постах. Рада могла бы работать на порядок эффективнее, и тогда реформы в стране продвигались бы быстрее. Но, если выборы сегодня, то новый состав Рады будет еще более антиреформаторским. Вот такая вот гипербола получается. Надеемся на более продуктивную осень», пишет обозреватель. Также он прокомментировал новости, приходящие из США, - проект импичмента Трампу вынесен на рассмотрение Конгресса США, но, по мнению Пономаря, эта история быстрой не будет, и расследование Мюллера займет не меньше одного года.
Обозреватель сообщает и хорошую новость – крупный производитель томатной пасты Agrofusion уже через несколько недель введет в эксплуатацию новое предприятие, а одна из литовских компаний подписала соглашение на поставку американского газа, и речь идет уже о втором по счету контракте.