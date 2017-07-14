ЗМІ повідомили деталі вірогідної «найбільшої авіакатастрофи за всю історію»

Попередні дані про подію в міжнародному аеропорту Сан-Франциско, де, за оцінками експертів, вдалося запобігти найбільшу авіакатастрофу в історії, оприлюднив Канадський комітет з питань безпеки на транспорті (TSB). Про це інформує replyua.net. Інцидент стався вночі 7 липня. Під час посадки пасажирський літак авіакомпанії Air Canada, що летів з Торонто, помилково попрямував не на злітно-посадкову смугу, а на руліжну доріжки, де в той момент знаходилися ще чотири лайнера. Диспетчерам вдалося вчасно зупинити пілота.
За даними TSB, канадський Airbus 320, на борту якого знаходилися 140 осіб, перервавши приземлення, пролетів над двома літаками на стерновій доріжці на висоті близько 30 метрів, 65 метрів - над третім і 100 метрів - над четвертим. На сайті liveatc.net розміщено імовірний запис переговорів екіпажу Airbus 320 з диспетчерами, з якої випливає, що пілот повідомив про «якісь вогники» на злітно-посадковій смузі, які в дійсності, мабуть, були літаками на рульової доріжки.
Диспетчер запевнив пілота, що злітно-посадкова смуга вільна. За кілька секунд втрутився другий голос, ймовірно, одного з пілотів на стерновій доріжці: «Куди летить цей хлопець? Він над рульової доріжкою». Тільки після цього диспетчер наказав пілотові канадського літака перервати приземлення.