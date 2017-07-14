Ученые назвали самые ленивые страны мира

Специалисты Стэнфордского университета провели масштабное исследование, чтобы установить, в каких странах живут физически активные люди, а также, в каких государствах живут граждане, ведущие малоподвижный образ жизни. Как информирует replyua.net, ученые собрали данные по активности пользователей смартфонов сразу в 111 государствах.
Во время исследования эксперты занимались анализом активности около 700 тысяч пользователей специального приложения на смартфоне, которое отслеживает физическую активность владельца. Самыми активными оказались жители Гонконга, которые ежедневно совершают в среднем 6880 шагов. Самой ленивой нацией оказались индонезийцы – они совершают в среднем 3513 шагов. Ученые отметили, что в среднем люди делают ежедневно пять тысяч шагов. Также ученые отметили, что уровень ожирения у жителей стран, которые стали объектами исследования, зависит от средних показателей физической активности и от диспропорции в ее уровне между группами населения.
Самые большие разрывы между малоподвижными и физически активными людьми исследователи зафиксировали в США, Египте, Канаде, Австралии и Саудовской Аравии. Наименьшая разница, а она свидетельствует о том, что люди в этих странах самые стройные и подвижные, была зафиксирована в Швеции, Китае, Чехии, Южной Корее, Гонконге и России.