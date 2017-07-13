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Президенти США та Франції обговорили українське питання

Президенти США та Франції обговорили українське питання
Глава Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном в четвер, 13 липня, у Парижі, де вони обговорили низку тем, серед яких було і українське питання, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, про Україну згадав Дональд Трамп, коли повідомляв результати переговорів з Макроном. Він зауважив, що вони з французьким президентом обговорили низку питань, серед яких події в Сирії, кліматична угода, а також українське питання. Трамп також висловився, що він допускає певні зміни щодо Паризької кліматичної угоди. Решту подробиць переговорів глава США не оприлюднив. Відмітимо, що Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибув до Франції у відповідь на офіційне запрошення новообраного президента Еммануеля Макрона, який запропонував американському колезі приєднатися до святкування щорічного національного свята Дня взяття Бастилії 14 липня.

Нагадаємо,на початку червня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з кліматичної угоди, бо «вона шкодить економіці країни і є поганою для громадян США».
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