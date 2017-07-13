В Китае скончался единственный оппозиционер, призывающий к демократическим реформам

Самый известный китайский правозащитник и оппозиционер, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался сегодня в госпитале города Шэньян, куда его некоторое время назад перевезли умирать из тюрьмы на последней стадии рака печени. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщает блогер и политический обозреватель Василий Головнин.
По его словам, Лю Сяобо отбывал одиннадцатилетний срок за «попытку подрыва государственного строя». Конкретно – за подготовку так называемой «Хартии-08» с призывом к демократическим реформам в Китае, причем оппозиционер не призывал к силовому сценарию изменения строя в государстве, провозглашая только необходимые реформы.
Важно отметить, что на протяжении всего заключения с просьбой освободить известного оппозиционера к правительству КНР обращались разные мировые лидеры. В частности, на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге канцлер ФРГ Ангела Меркель лично просила председателя КНР Си Цзиньпина отпустить Лю Сяобо на лечение в ФРГ хотя бы на недлительное время, но в ответ получила отказ.