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В ОПЕК дали новый прогноз по нефти

В ОПЕК дали новый прогноз по нефти
В 2018 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на черное золото, который может достигнуть 97,6 миллионов баррелей в день. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в новом отчете ОПЕК, который эксперты составляют каждый месяц.

«Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,26 миллионов баррелей в сутки, что слегка меньше роста в текущем году - до 97,6 миллионов баррелей в сутки», сказано в отчете картеля. Кроме того, в странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса составит 1,07 миллионов баррелей в сутки, а в странах, входящих в ОЭСР, - увеличение прогнозирует на 200 тысяч баррелей в сутки.

Объемы коммерческих запасов ОЭСР в мае этого года сократились до 3,015 миллиардов баррелей, и это на 234 миллиона баррелей больше, чем средние значения за последние пять лет.
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