От Антарктиды откололся самый большой айсберг

12 июля от Антарктиды откололся самый большой за всю историю айсберг, и, как утверждают ученые, его масса может достигать одного триллиона тонн.
Как информирует replyua.net, исследователи из британского университета Соунси заявили о том, что площадь отколовшейся льдины превышает пять тысяч квадратных километров, и это примерно четвертая часть всей территории Уэльса, при этом вес айсберга приближается к триллиону тонн. ВВС отмечает, что точную дату отделения айсберга ученые назвать не могут, но, скорее всего, процесс продолжался с понедельника до среды. Айсберг отделился из-за развития трещины в шельфовом леднике Ларсена на северо-западе континента. Ледник толщиной около 350 метров соединял все шельфовые ледники, которые теперь тоже могут отделиться от Антарктиды, предупреждают ученые.
Впрочем, исследователи пытаются успокоить всех – отколовшийся айсберг не сможет повлиять на подъем уровня воды в Мировом океане. Кроме того, как уверяют ученые, образование айсберга не имеет никакого отношения к процессу глобального потепления на планете.