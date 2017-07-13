Пономарь: украинским депутатам не стыдно перед американскими коллегами?

На календаре уже четверг, и это значит, что сегодня ожидаются важные голосования в Верховной Раде, а также пройдет саммит ЕС-Украина в Киеве. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
По его словам, также нужно отметить и другие события. «Нашим нардепам не стыдно перед американскими коллегами? Сенат США отложил летние каникулы на две недели из-за насыщенной программы. Новость по Гааге – адвокат жертв катастрофы на Донбассе призвал российского президента искупить вину, а также заявил, что пойдет до конца, чтобы привлечь к ответственности российские власти», пишет Пономарь. По его словам, нужно поблагодарить Соединенные Штаты – они разрешили завозить трубы из Украины без антидемпинговой пошлины.
«С 1 сентября Польша увеличит мощности для транспортировки газа в Украину, также заключено предварительное соглашение по строительству газопровода из Израиля в Турцию», добавил обозреватель. Также он отметил, что в Сумах открылось новое предприятие – на нем будут производить упаковку для детского питания.