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Блогер: декому на нафтовому плацдармі доведеться потіснитись

Блогер: декому на нафтовому плацдармі доведеться потіснитись
Як інформує replyua.net, світовий ринок нафти не дає своїм гравцям сумувати. Про його останні тенденції розповів у своєму дописі на Фейсбук блогер Олександр Коваленко.

Так, блогер нагадує, що з травня 2016 року у Сполучених Штатах спостерігається постійне зростання кількості бурових установок. Наприклад, якщо станом на 27 травня минулого року в експлуатації перебувало 316 бурових, то вже на 7 липня 2017 року у США працює 763 установки. Але до пікового показника, досягнутого 10 жовтня 2014 року, ще далеко – тоді працювало 1609 бурових. Все вказує на те, що саме цей рекорд хоче «переплюнути» поточна президентська адміністрація.

Зростає кількість бурових – зростає і обсяг видобутку. Надлишок нафти був очевидним ще у 2015 році, тому вихід єдиний – продавати, тим більше, що заборону на експорт закордон нарешті скасовано. Наприклад, у червні поточного року Вашингтон експортував 800 тисяч барелів на добу, що у півтора рази перевищує показники минулого року. Потуги ОПЕК та Російської Федерації заморозити видобуток розбиваються об плани США до 2020 року експортувати до 2 мільйонів барелів на добу. Здається, комусь на нафтовому ринку доведеться потіснитись, і всім зрозуміло хто саме це буде, - зауважує блогер.
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