Після перемоги над режимом Асада російську армію, яка вбиває сотні мирних громадян, виженуть з Сирії. Як інформує replyua.net, про це заявив Ахмад Рахаль, генерал Вільної Сирійської армії, яка веде боротьбу з режимом Башара Асада. Він розповів, що Сполучені Штати не розглядають сирійський народ як свого союзника, навіть незважаючи на підтримку опозиціонерів Асада.
За словами Рахаля, Сирія не входить до переліку інтересів США: ця країна цікавить Російську Федерацію, але є одна деталь, яку не розуміють ні в одній, ні в іншій країні: менталітет сирійців істотно змінився, і вони ніколи не погодяться з присутністю російських військових в своїй країні. «Російська авіація, яку режим Асада оплачував за рахунок народу, вбиває цей же самий народ, тому ставлення до Росії в Сирії радикально змінилося. Ми цього не забудемо навіть через 100 років», - сказав він. При цьому генерал додав, що після перемоги над Асадом Росію попросять з країни.
«Я впевнений, що наша революція переможе, і зараз повторю те, що я сказав російським інтервентам рік тому: ми переможемо. Після цього ми зберемо все російське озброєння і переплавимо його на цвяхи для черевиків нашим дітям. Іншими словами: жоден сирієць не погодиться на присутність російських інтервентів у нас », - сказав Рахаль.