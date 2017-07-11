Бойовики ІДІЛ підтвердили смерть свого лідера Аль-Багдаді

Терористична організація «Ісламська держава» підтвердила загибель свого лідера Абу Бакра Аль-Багдаді. Як інформує replyua.net, про це повідомляє газета PM News з посиланням на телекомпанію Al Sumaria News. «Аль-Багдаді помер, і його наступника назвуть найближчим часом», - йдеться в повідомленні. У Пентагоні зазначили, що не можуть підтвердити цю інформацію, пише Reuters.
У той же час сирійські правозахисники з сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) підтвердили інформацію про смерть лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.
Про загибель аль-Багдаді повідомлялося вже кілька разів. В останній раз про це заявило Міністерство оборони РФ 16 червня, зазначивши, що Аль-Багдаді, ймовірно, ліквідували внаслідок авіаудару російських аерокосмічних сил на бойовому командному посту в південному передмісті міста Ракка в кінці травня. Аль-Багдаді з'явився в засобах масової інформації вперше в 2014 році, коли він заявив про створення халіфату на Близькому Сході. З того часу засоби масової інформації неодноразово повідомляли про загибель лідера ІДІЛ, хоча ця інформація ніколи не була підтверджена, зазначає газета.