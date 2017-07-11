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Составлен рейтинг идеальных стран для жизни иммигрантов

Составлен рейтинг идеальных стран для жизни иммигрантов
Сотрудники U.S. News & World Report провели ежегодное исследование и установили, что самой идеальной страной для проживания иммигрантов является Швеция. Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, второй в списке эксперты поставили Канаду, а на третьем месте оказалась Швейцария.

При составлении рейтинга эксперты учитывали данные опроса 21 тысячи респондентов. Всем участникам тестирования предлагалось оценить экономическую ситуацию разных стран, а также привлекательность с точки зрения возможностей интеграции иностранцев. Как отметили специалисты, в Топ-10 также попали такие государства, как Дания, Финляндия и Норвегия – то есть, лучше всего иммигранты могут чувствовать себя в Северной Европе, в скандинавских странах.

Помимо скандинавских стран, эксперты включили в первую десятку Нидерланды, США, Германию и Австралию, при этом Украина очутилась только на далеком 73-ем месте. Напомним, что ранее украинскую столицу внесли в список самых дешевых для иностранцев городов мира, а еще ранее Киев попал в первую десятку мировых мегаполисов, которые считаются самыми дешевыми для проживания.
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