«Газпром» хочет избавиться от штрафов, подав санкции как форс-мажор

Российский газовый монополист «Газпром» объявил, что в связи с американскими санкциями не сможет достроить газопроводы в обход Украины, пока есть только на бумаге и в паре километров труб. Об этом говорится в проспекте к планируемому выпуску еврооблигаций «Газпрома», информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер.
Как сообщил в одно из интервью украинский политолог Александр Палий, комментируя данное заявление «Газпрома», на самом деле все это не столько от санкций, сколько от цен на энергоносители. Просто «Газпром» хочет избавиться штрафов, подав санкции как форс-мажор, из-за которых он не сможет выполнить взятые на себя обязательства, но на самом деле, даже без санкций не все так радужно у российского монополиста.
«Например, в Норвегии в этом году половину всех продаж авто составляют электрокары. В ряде государств планируется в ближайшие одно-два десятилетия вообще запретить продажу бензиновых авто, а транспорт потребляет 65% всей мировой предложения нефти. Все уже поняли, что нефть не закончится, а скорее закончится спрос на нее, и спешат ее продавать, в условиях снижающегося спроса», – отметил политолог.