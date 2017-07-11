Пономарь: «Газпром» увидел трудности в реализации своих крупных проектов

Олег Пономарь, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает все главные новости вторника, информирует replyua.net, и отмечает, что «Газпром» столкнулся с трудностями.
«Это из проспекта, который Газпром выпустил для своих потенциальных инвесторов: «Проекты, которые Газпром реализует в области трубопроводного газа, включая Северный поток-2 и Турецкий поток, могут столкнуться с трудностями», пишет обозреватель. Также, по его словам, Йенс Столтенберг, генсек НАТО, накануне в Верховной Раде заявил о том, что сейчас Украине очень нужны герои, и не только на поле боя, но и в бизнесе, правительстве, парламенте, а также и в гражданском обществе.
«Это фактически визовый режим со стороны Украины для граждан РФ и немного новых санкций: Украина вводит биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границы страны и предварительную электронную регистрацию для граждан РФ», подчеркивает обозреватель и добавляет, что СНБО требует обязательную регистрацию для российских граждан, проживающих в Украине.