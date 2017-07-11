За известного китайского диссидента вступилась Меркель

Китайские медицинские власти объявили, что вывезенный из тюрьмы в госпиталь знаменитый политзаключенный лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо находится в «критическом состоянии» в связи с последней стадией рака и, по всей видимости, он нетранспортабелен. В ситуацию вмешалась даже канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая обратилась с личность просьбой к председателю КНР Си Циньпину – дать добро для того, чтобы Лю Сяобо мог выехать на лечение в Германию. Представитель МИД Китая заявил, что в стране не было прецедента амнистии по медицинским соображениям для осужденного преступника.
Как сообщает на своей странице в Facebook блогер Василий Головнин, Лю Сяобо сидит за «попытку подрыва государственного строя» - за свою многолетнюю упрямую диссидентскую и правозащитную деятельность. Жена диссидента без суда находится под домашним арестом с момента присуждения мужу Нобелевской премии. Правозащитная организация в Гонконге сообщила, что родственники Лю Сяобо отказались подписать документ о том, что они против его отправки на Запад.
«В выходные известного диссидента осмотрели германский и американский врачи. Они объявили, что переправка на Запад возможна, а лечение имеет шанс. Но, похоже, что Пекин не хочет создавать картинку на вражеских телеканалах с доставленным из Китая замученным в лагере умирающим диссидентом. Впрочем, как говорят, еще есть ничтожный шанс на другое решение – ведь Меркель попросила», – резюмировал блогер.