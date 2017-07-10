І знову вірус: 14 млн смартфонів на Android атакували по всьому світу

Більше 14 мільйонів смартфонів на базі Аdroind постраждали в багатьох країнах світу в результаті хакерської атаки вірусу CopyCat, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднили представники американської компанії Check Point Software Technologies, яка спеціалізується на ІТ-безпеці. За даними фахівців, вірус проникає до програмного забезпечення телефону і, користуючись даними телефонної книги, відправляє контактам зображення, при відкритті якого автоматично завантажується файл формату .apk. Спочатку власники смартфонів не помічають нічого дивного в роботі своїх гаджетів, а антивірусне програмне забезпечення також нині не може впоратись із вірусом. Розробникам вірусу вдається заробляти на поширенні реклами в інфікованих смартфонах. За попередніми даними, автори CopyCat вже заробили 1,5 млн доларів. Найбільше від вірусу постраждали мешканці Південно-Східної Азії. Також відомо про зараження смартфонів у 280 тис. громадян США.
Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про те, що кібератака віруса-здирника Petya.A може повторитися на тих комп'ютерах, які нібито "вижили" після хакерської атаки.