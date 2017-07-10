Вчені пояснили, що допоможе найкраще позбутися безсоння

Вчені з'ясували, що люди, які мають важливі життєві цілі, менше страждають безсонням. Як інформує replyua.net, такий висновок оприлюднила група неврологів з Північно-Західного університету (США), передає The Guardian. В ході дослідження фахівці прийшли до висновку, що люди, котрі мають велику мету, страждають рідше всілякими розладами сну, і зокрема - апное. На думку фахівців, установка важливих цілей допомагає подолати безсоння.
У дослідженні брали участь понад 800 людей віком від 60 до 100 років. Всі вони зазнали з опитуванням по частині якості і тривалості сну, а також плани на майбутнє та інших речах. Крім установки цілей, вчені також рекомендують людям відмовлятися від кави, алкоголю і нікотину, а також перегляду телевізора і використання комп'ютера перед сном. Важливо також дотримуватися режиму і відмовитися від інтенсивних фізичних вправ перед сном.
Раніше група науковців з Шанхайського технологічного університету розкрили, яким чином марихуана впливає на людський мозок. Китайські вчені здійснили синтез більш потужного аналогу тетрагідроканнабінолу - психоактивної речовини, яка міститься в коноплях. Використовуючи ці речовини в своїх дослідженнях, біохіміки визначили механізм впливу марихуани на клітини людського мозку.