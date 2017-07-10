В акции протеста против Реджепа Эрдогана участвовали сотни тысяч турок

Сотни тысяч жителей Турции накануне вышли на акцию протеста в Стамбуле, однако Реджеп Эрдоган, турецкий президент, позже заявил о том, что люди, митингующие против него, поддерживают терроризм.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, митингующие прошли маршем от Анкары до Стамбула, преодолев порядка 400 километров. Участники этой акции выражают свой протест против увольнений и арестов, последовавших сразу после попытки военного переворота в Турции летом прошлого года. Президент Реджеп Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма и заявил, что Народно-республиканская партия, которая организовала марш, вышла за рамки оппозиционной деятельности и действует совместно с террористическими группировками.
Напомним, что после прошлогодней попытки переворота в стране по приказу Эрдогана были уволены около 140 тысяч граждан, еще около 50 тысяч турок были арестованы. При этом самое большое количество арестов пришлось на турецких журналистов и на правозащитников, и такие действия властей Турции были осуждены во всем мире.